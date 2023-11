Ex-marido de Ana Hickmann fala sobre porte ilegal de arma

Nesta sexta-feira, 24, Alexandre Correa usou as redes sociais para falar sobre ter ou não porte ilegal de arma. A Polícia Civil arrombou o apartamento do empresário em Perdizes, zona oeste de São Paulo, com um mandado de busca e apreensão de uma arma.

“Revistaram o meu carro, não acharam arma”, disse Alexandre Correa em uma sequência de stories no Instagram. “E, concomitantemente, eu prestava o meu depoimento na delegacia da mulher de Itu, a Polícia Civil arrombou o meu apartamento aqui em São Paulo à procura de arma e também não achou arma.”

Ana Hickmann entrou com pedido de medida protetiva de urgência contra o ex-marido na última quarta-feira, 22. A apresentadora da Record registrou um boletim de ocorrência (BO) por lesão corporal e violência doméstica contra Correa no sábado 11.

Enio Murad, advogado de Correa, disse à Folha de S.Paulo que o pedido de medida protetiva foi feito antes do apartamento do empresário em Perdizes, na capital paulista, ser vistoriado pela polícia.

Ana Hickmann e Alexandre Correa eram casados desde 1998. Correa não comentou o assunto à reportagem. A assessoria de Ana enviou uma nota: “Os processos estão sob segredo de Justiça e, por esse motivo, não estamos autorizados a fornecer informações. Ana Hickmann confia na Justiça e já prestou os esclarecimentos necessários.”

Divórcio e medida protetiva são resposta a agressão sofrida por Ana Hickmann

Ana Hickmann fez BO contra Alexandre Correa no sábado 11 | Foto: Reprodução/Instagram/ahickmann

De acordo com o boletim de ocorrência, Ana Hickmann foi agredida pelo marido na casa da família em Itu, no interior de São Paulo. De acordo com ela, o marido ouviu uma conversa que ela tinha com o filho, se irritou e começou a briga, que acabou em agressão.

Em 15 de novembro, a apresentadora disse no Instagram que tem sido muito importante para ela “contar com o apoio de todo mundo”. “Para a gente continuar tendo coragem e enfrentar tudo o que vai ter pela frente… quero voltar à minha vida normal, fazer todas as minhas coisas.”

Ana Hickmann também disse que vai lutar pelo filho e pelos negócios, e que sempre foi uma pessoa muito “feliz, batalhadora e guerreira.” Ela ainda disse que tem coisas na vida que fazem as pessoas ficarem mais fortes.