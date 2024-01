Ex-modelo húngara diz ter filha de Neymar e pede teste de DNA

A ex-modelo húngara Gabriella Gaspar, de 30 anos, recorre à Justiça do Brasil para reivindicar o reconhecimento de paternidade para sua filha. Jazmin Zoé, de quase 10 anos, seria fruto de um affair com o jogador de futebol Neymar Jr. No último dia 21, a mulher deu entrada na Vara da Família do Foro Central Cível de São Paulo com um pedido de averiguação de paternidade.

O encontro-relâmpago entre Gabriella e Neymar teria ocorrido em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em abril de 2013. À época com 20 anos, Gabriella trabalhava como modelo. Ela teria conhecido o craque durante a comemoração pelo resultado de um jogo amistoso da Seleção Brasileira.

Atualmente, a húngara trabalha como estoquista em Budapeste. A mulher pede uma pensão de 30 mil euros mensais para a filha, o equivalente a R$ 160 mil.

Gabriela não teria conseguido contato com o jogador

Segundo Angelo Carbone, advogado de Gabriella, ao ter conhecimento da gravidez, ela tentou, sem sucesso, entrar em contato com Neymar de diversas formas e por meio de várias pessoas da família do atleta.

“Chegou a trocar mensagens com Neymar pai e com a irmã, Rafaella Santos, nos últimos sete anos, mas nada de concreto foi feito; ela então decidiu entrar na Justiça brasileira”, relatou o advogado à Folha de S.Paulo. “O que ela mais quer é que a filha tenha o nome do pai na Certidão de Nascimento”, completou.

Para compensar os dez anos que a criança teria ficado desassistida pelo pai, Gabriella também exige uma pensão retroativa referente ao tempo em que teve de arcar com todas as despesas para criar a menina. “O valor passa de R$ 20 milhões”, calcula Angelo Carbone.

A prole de Neymar

Davi Lucca da Silva Santos nasceu em de agosto de 2011 | Foto: Reprodução/Redes sociais

O primogênito do atacante é Davi Lucca da Silva Santos, que nasceu em 24 de agosto de 2011. O garoto é fruto da curta relação do craque com Carol Dantas. À época, ele tinha 19 e ela, 17 anos.

Depois de Davi, Neymar teve uma menina com a modelo e Bruna Biancardi. Mavie nasceu no dia 6 de outubro de 2023, em São Paulo. O casal se conheceu em 2021, assumiu o relacionamento publicamente em 2022 e chegou a ficar noivo.

Semanas depois do nascimento da bebê, a influenciadora anunciou a separação.

No início de janeiro, o portal de fofocas LeoDias informou que Neymar seria pai pela terceira vez. Diante da repercussão da notícia, a assessoria do jogador negou a informação.

Ainda segundo o colunista, logo depois do nascimento da criança o craque fará um teste de DNA para comprovar a paternidade.

Fortuna de jogador

Um levantamento do site Statista, especializado em finanças do esporte, divulgou, em setembro de 2023, a lista das 40 maiores fortunas do esporte mundial. Neymar aparece na 17ª posição, sendo o único atleta brasileiro da seleta listagem.

O astro do futebol, hoje no Al-Hilal, clube da Arábia Saudita, tem um patrimônio avaliado em US$ 860 milhões (cerca de R$ 4,13 bilhões).

Ele aparece à frente de gigantes do esporte, como Tom Brady, Lewis Hamilton, Rafael Nadal e Stephen Curry.