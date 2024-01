Explosão em refinaria Abreu e Lima deixa 4 trabalhadores feridos

Uma explosão atingiu um tanque de petróleo na refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca (PE), na tarde desta quinta-feira, 25. Segundo a Petrobras, quatro trabalhadores ficaram feridos no acidente que aconteceu por volta das 15h30.

Em nota, a estatal informou que a explosão foi provocada por um “fagulhamento” seguido de chama, rapidamente controlada durante serviços de manutenção.

“Quatro trabalhadores feridos foram prontamente atendidos na unidade e encaminhados para avaliação médica externa”, afirmou a Petrobras. “As equipes internas da refinaria foram acionadas e atuaram para controle da ocorrência.”

Explosão na Refinaria Abreu e Lima, no Pernambuco, deixa quatro trabalhadores feridos



Confira ⬇️ pic.twitter.com/IiBDT2PyFJ — Bahia Notícias (@BahiaNoticias) January 25, 2024

+ Leia as últimas notícias sobre Brasil no site de Oeste

Dos quatro trabalhadores feridos, apenas um teve alta e foi liberado. Os outros três continuam em atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que chegou a ser acionado, mas que foi dispensado quando estava a caminho do local.

Uma explosão atingiu um tanque de petróleo na Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca (PE), na tarde desta quinta-feira, 25. Quatro trabalhadores ficaram feridos | Foto: Reprodução/Flickr

Explosão na refinaria Abreu e Lima será investigada

A Petrobras também disse que as causas do acidente serão investigadas. As unidades de produção da refinaria operam normalmente, sem outros impactos.

Em 2022, um vazamento de produto inflamável causou um incêndio de grandes proporções na refinaria, mas ninguém ficou ferido. Um ano antes, em setembro de 2021, um trabalhador de uma empresa terceirizada morreu durante a manutenção de um equipamento na unidade de ar comprimido.

+ Veja: Lula visita refinaria ‘modelo’ de corrupção de seu 1º governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Ipojuca (PE) para participar da cerimônia de retomada das obras da refinaria Abreu e Lima.

A construção, paralisada desde 2015, início das investigações da Operação Lava Jato, fazem parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

+ Leia também: Artigo no Estadão critica ‘viagem’ de Lula ao passado