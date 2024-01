Família de desaparecidos em helicóptero tenta recrutar mateiros para buscas

Os familiares de duas mulheres que estavam a bordo do helicóptero que sumiu em 31 de dezembro, em São Paulo, fizeram uma “vaquinha” para recrutar mateiros.

O objetivo da contratação é fazer as buscas por terra, para reforçar os trabalhos da Força Aérea Brasileira (FAB), que sobrevoa uma área de 5 mil km²; do Comando de Aviação da Polícia Militar (PM); e do Serviço Aerotático (SAT) da Polícia Civil.

As buscas chegaram em seu quinto dia, nesta sexta-feira, 5. A aeronave decolou do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, com destino a Ilhabela, litoral norte do Estado. Contudo, não chegou ao local.

O helicóptero foi localizado pela última vez no radar por volta de 15h20 do dia 31 de dezembro. Havia três passageiros: Raphael Torres, de 41 anos, Luciana Marley Rodzewics Santos, de 46 anos, a filha de Luciana, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos, além do piloto, Cassiano Tete Teodoro.

A irmã de Luciana e tia de Letícia, Silvia Santos, de 43 anos, disse nesta sexta-feira que o pai e o namorado da sobrinha estão na região de Salesópolis desde a quinta-feira 4. Ali buscam mateiros especializados em vegetação fechada, com o fim de encontrar as vítimas e a aeronave.

Segundo o site Metrópoles, a “vaquinha” foi temporariamente suspensa pela plataforma on-line, porque a família não havia especificado de que maneira o dinheiro seria utilizado. A família busca reestabelecer a “vaquinha”.

Conforme Silvia, o pai de Letícia ainda não encontrou quem pudesse realizar a incursão na mata fechada. A família também ainda não sabe quantos mateiros seriam necessários nem as despesas do serviço.

Busca de helicóptero já completou 32 horas

A procura ocorre entre os municípios de Salesópolis, Natividade da Serra e Caraguatatuba, na Serra do Mar. De acordo com a FAB, já foram 32 horas de sobrevoos em uma área de 5 mil km². Ainda não há sinais da localização do helicóptero.

#Busca



A Força Aérea Brasileira informa que mantém as buscas ao helicóptero, de matrícula PR-HDB, desaparecido no litoral de São Paulo/SP. Uma aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2°/10° GAV) – Esquadrão Pelicano, acionada para a missão, já… pic.twitter.com/UwGn01DeyL — Força Aérea Brasileira ???????? (@fab_oficial) January 3, 2024

Nesta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros informou que suas equipes estão prontas para fazer buscas por terra, mas isso só poderá ocorrer quando houver possíveis coordenadas da localização da aeronave.

Em virtude das más condições climáticas, as buscas nesta sexta-feira estão mais lentas. Segundo a Defesa Civil, as imagens de satélite e os radares meteorológicos mostraram bastante nebulosidade nas áreas de serra do Vale do Paraíba, o que dificulta voos baixos de pequenas aeronaves.

