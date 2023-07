Família se nega a enterrar presidiário morto há três dias

Uma família do Tocantins está se negando a enterrar o corpo de um presidiário, que foi encontrado morto há três dias em sua cela. Isso porque os familiares querem descobrir a causa de sua morte. O portal G1 divulgou a informação nesta quarta-feira, 26.

O Instituto Médico-Legal (IML) de Palmas, capital do Tocantins, deveria recolher o corpo do presidiário de Carlos Augusto Silva Fraga até às 16 horas da terça-feira 25 para refazer o exame de necropsia.

Uma decisão liminar definiu o prazo, que não foi cumprido até o início da manhã desta quarta-feira. Por causa disso, a família não quer enterrar o corpo do presidiário, morto há três dias.

Quem é o presidiário morto que teve seu enterro atrasado

Dad Charada foi transferido em julho para o Tocantins | Foto: Dicom/SSP/Divulgação

O presidiário morto Carlos Augusto Silva Fraga era conhecido como Dad Charada. O criminoso era apontado pela Polícia Civil como o mandante de 50 assassinatos em Palmas. Ele foi encontrado morto na manhã do domingo 23 em uma cela do Presídio Barra da Grota, na cidade de Araguaína.

Dad Charada foi preso no Rio Grande do Sul. Ele foi transferido para o Tocantins no dia 11 de julho. No início, ele ficou na Casa de Prisão Provisória de Palmas, mas depois foi transferido para Araguaína.

O atestado de óbito do presidiário encontrado morto em sua cela no início da semana diz que a causa da morte foi “suicídio”, mas a família dele pediu um novo exame.

A Secretaria de Segurança Pública afirmou, em nota, que informou que o laudo de exame do presidiário morto foi feito no domingo 23. O documento apontou lesões no pescoço de Dad Charada compatíveis com enforcamento. O laudo também afirma que seu corpo não tinha sinais de agressão.

“Não há sinais de afundamento do crânio ou da face”, diz a nota da Secretaria de Segurança Pública. “O laudo aponta que a causa do óbito, ocorrido no último domingo, 23, se deu por asfixia mecânica devido a constrição do pescoço com características da modalidade enforcamento.”