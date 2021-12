Fausto Silva prepara estreia na Band

A cantora Fafá de Belém está na lista de atrações para as primeiras edições do programa, que tem estreia marcada para 17 de janeiro

Há uma grande expectativa no mercado sobre a Band de 2022, sobretudo com Faustão à frente de um programa diário no horário das 20h30 às 22h45.

Com a Globo enfrentando sua pior fase histórica em audiência e o SBT em baixa sem apresentar novidades na programação, a Band pode pegar um naco do espectador cansado da programação das concorrentes.

A pergunta é: o que Fausto Silva vai colocar no ar durante 12 horas semanais?

A equipe, liderada por Cris Gomes, monta quadros diferentes para cada dia da semana, além de contar com o improviso do apresentador, que já voltou de Dubai e se reúne diariamente com a equipe.

Fafá de Belém

A cantora Fafá de Belém está na lista de atrações para as primeiras edições do programa, que tem estreia marcada para 17 de janeiro. Curiosidade: a cantora foi a única artista que aceitou gravar um piloto em 1982, a convite do então repórter de esportes da rádio Excelsior Fausto Silva.

O piloto entrou no ar no programa de Goulart de Andrade, na madrugada da TV Gazeta, e foi o embrião do Perdidos da Noite, que virou programa de auditório na TV Record, em 1984.

Dois anos depois, o show de improviso e criatividade de Fausto, com baixíssimo orçamento de produção, foi para a TV Bandeirantes para exibição em rede nacional. O resto é história. Até hoje, Fausto chama Fafá de “irmã” e “madrinha”.

