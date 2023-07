Filhos de PM torturaram e mataram tenente aposentado em São Paulo

A polícia de São Paulo já sabe quem são os responsáveis pela morte do tenente aposentado da Polícia Militar (PM) Ricardo Boide, de 52 anos, em 4 de julho, em Itapecerica da Serra, na grande São Paulo.

Welington Aquino dos Santos, 35, o Salete, é o líder da quadrilha. Ele estava nas ruas desde março, quando foi beneficiado por uma decisão da Justiça. O criminoso passou para o regime aberto, mesmo tendo contra si dois mandados de prisão.

O Crime

O bando invadiu a casa de Boide na noite de 4 de julho. Quando os ladrões viram a farda do oficial passaram a torturá-lo com faca, coronhadas, choques, socos e pontapés na frente da família dele. Os criminosos o sequestraram e o mataram a tiros em uma área rural.

A quadrilha transferiu em torno de R$ 100 mil das vítimas via Pix e roubou armas, joias e a aliança do PM.

As prisões e os filhos de PM

A polícia prendeu os quatro assaltantes envolvidos no crime, incluindo Salete. Dois deles são filhos de um sargento reformado da PM, segundo as investigações coordenadas pelo delegado Hélio Bressan, titular da Seccional de Taboão da Serra. A informação foi publicada pelo portal Uol.

Investigadores da Delegacia de Embu das Artes realizaram várias diligências na região e prenderam Salete nas imediações da casa dele. O líder da quadrilha tentou fugir pelo telhado, mas foi alcançado e dominado. Com ele, os policiais civis apreenderam a aliança e a faca roubadas do tenente.

A equipe também prendeu os irmãos Alexandre Alencar Reif, de 27 anos, e Erick Alencar Reif, de 26 anos. Ambos são filhos de um sargento aposentado da PM, e, segundo a Polícia Civil, foram reconhecidos pelos familiares do tenente Boide como autores do roubo na casa dele. A pistola roubada do oficial foi apreendida com eles.

O quarto assaltante preso foi identificado como Jhonatan Santos do Vale, de 26 anos.