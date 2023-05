Força Aérea Brasileira divulga relatório sobre acidente de Marília Mendonça

A Força Aérea Brasileira (FAB) apresentou relatório sobre o acidente aéreo ocorrido em 5 de novembro de 2021, no município de Piedade de Caratinga (MG). Na ocasião, a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas morreram.

No material organizado em 64 páginas, a FAB revela que o piloto, Geraldo Martins de Medeiros, e o copiloto, Tarciso Pessoa Viana, não tiveram culpa no acidente. O relatório também não aponta para falha mecânica. Geraldo e Tarciso morreram no acidente, assim como o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho, e o produtor Henrique Ribeiro.

O relatório não foi divulgado publicamente, sendo repassado somente às famílias das vítimas durante reunião realizada em Brasília. Representante da família da cantora, o advogado Robson Cunha afirmou que a equipe do Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) tenta indicar “possíveis fatores” que contribuíram para a queda do avião da artista, um bimotor Beech Aircraft, da empresa PEC Táxi Aéreo.

“De modo geral, o Cenipa entende que não houve, por parte das decisões do piloto, nenhum erro”, disse Cunha, informa o site da emissora CNN Brasil. “Todas as decisões que foram tomadas pelo piloto na ocasião, ainda que fora de um plano de voo, elas não são equivocadas ou erradas”, prosseguiu o advogado.

No material entregue às famílias das vítimas, a FAB revela que a aeronave colidiu com o cabo para-raios de uma linha de transmissão que “possuía baixo contraste em relação à vegetação ao fundo”. De acordo com o relatório, isso “resultou em esforços de tração que arrancaram o motor esquerdo de sua fixação, ainda em voo, e ocasionou a total perda de controle da aeronave”.

Marília Mendonça usava o avião para agenda de shows

Foto: Reprodução/Redes sociais

A cantora Marília Mendonça usava o avião para cumprir a sua agenda de shows. No dia do acidente, ela e a equipe partiram de Goiânia e tinham como destino a Caratinga, no interior mineiro. A cantora deixou o filho, Léo, que na época tinha 1 ano.