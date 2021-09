Um avião que saiu da Bolívia transportando 296 quilos de cocaína caiu em Brasnorte, na região norte de Mato Grosso, na noite da última terça-feira, 7. O piloto tentou fugir, mas foi localizado e preso pela Polícia Federal.

Segundo a corporação, o veículo não tinha plano de voo e entrou no espaço aéreo do Brasil pela fronteira com a Bolívia, mas foi interceptado pela Força Aérea Brasileira (FAB). Em seguida, o piloto tentou fazer pouso forçado em um campo aberto do município, mas acabou perdendo o controle e caiu.

A Polícia Federal informou que as buscas para tentar localizar outros integrantes de uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas entre Brasil e Bolívia continuam.

-Publicidade-

Leia também: “Polícia Federal queima mais de 600 quilos de cocaína apreendidos em Nova Iguaçu (RJ)”