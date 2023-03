'Sempre cumprimos com todas as nossas obrigações sociais', informou a Fugini | Foto: Divulgação/Fugini

A Fugini, empresa que comercializa molhos e conservas vegetais, admitiu o uso de corante vencido na produção de maionese. Em nota enviada a redes de supermercados nesta quinta-feira, 30, a fabricante informou que erros operacionais provocaram esse problema.

“Sempre cumprimos com todas as nossas obrigações sociais, legais, trabalhistas, fiscais e tributárias, nos posicionando como uma locomotiva do desenvolvimento do agronegócio do Brasil e, principalmente, dos Estados de São Paulo e Goiás”, comunicou a empresa. “E assim pretendemos seguir.”

Na quarta-feira 29, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou que todos os produtos da Fugini estão suspensos. A medida vale especificamente para os itens em estoque na fábrica localizada em Monte Alto, no interior de São Paulo. A decisão ocorre depois de a Anvisa ter identificado “falhas graves de higiene, controle de pragas e rastreabilidade”. As irregularidades poderiam impactar a qualidade e a segurança do produto final, acrescentou a agência.

A suspensão seguirá em vigor até que a empresa atenda aos requisitos de boas práticas de fabricação. A medida proíbe a comercialização, a distribuição, o uso e determina o recolhimento de todas as maioneses da Fugini, com vencimento em janeiro, fevereiro ou março de 2024. A proibição afeta também os lotes que irão vencer em dezembro de 2023.