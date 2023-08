Clube de assinatura de cogumelos viraliza por causa do nome inusitado

Uma empresa chamou atenção da internet ao produzir e vender cogumelos frescos por meio de um clube de assinaturas para restaurantes. A modalidade consiste na contratação de um plano por parte do cliente, que, mediante um pagamento mensal, escolhe o plano que melhor atende suas necessidades, o que inclui valor e quantidade de itens que serão recebidos.

Entretanto, esse não foi o principal chamativo para o serviço. A adoção de um nome criativo fez com que usuários do Twitter fizessem uma brincadeira com um famoso grupo de samba e o comentário viralizou. A empresa se chama “Fungo de Quintal”. Rapidamente, o grupo Fundo de Quintal foi lembrado pelos internautas. A ideia teve mais de 25 mil curtidas.

publicidade

Cara, o nome dessa loja de cogumelos. GÊNIOS pic.twitter.com/mEw40UZAei — Alf (@auf) July 24, 2023

Em entrevista ao site Um Só Planeta, do Grupo Globo, Alexandre Piotti, fundador do negócio, afirmou que a ideia do nome surgiu de maneira diferente. Depois que fez um curso sobre sustentabilidade, o empresário conheceu um pequeno produtor que cultivava os cogumelos no quintal de casa. Daí a inspiração.

Leia também: “Conab prevê produção de carne recorde no Brasil”

Segundo o dono da empresa, que oferece um clube de assinaturas de cogumelos, o nome sempre chamou atenção dos clientes. “Desde sempre as pessoas dão risada com o nome e também falam sobre a banda”, conta Piotti.

De onde é a empresa Fungo de Quintal

O Fungo de Quintal foi fundado em 2017. A empresa afirma que os cogumelos frescos vêm de pequenos produtores. Os produtos atendem 20 cidades da Grande São Paulo e da região de Campinas, no interior paulista. São, ao todo, oito tipos de cogumelos, dentre eles, paris, shitake, portobello, shimeji (branco e rosa) e eryngui.

Leia também: “Bancada do agro pede para as sociedade combater invasões de terras”

Os cogumelos são vendidos de forma avulsa por delivery, com preços que variam de R$ 14,90 a R$ 46,50. Segundo o fundador, a empresa tem dobrado de tamanho a cada ano e hoje entrega 20 toneladas de cogumelos por mês.

+ Leia as principais notícias do Agronegócio no site da Revista Oeste