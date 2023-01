Furnas abre comportas pela 1ª vez em uma década

Em uma usina hidrelétrica, a abertura do vertedouro busca permitir a saída da água quando os níveis do reservatório ultrapassam os limites | Foto: Divulgação/Eletrobras

A Eletrobras Furnas anunciou a abertura das comportas dos vertedouros de cinco usinas hidrelétricas localizadas no rio Grande, que banha municípios de Minas Gerais e São Paulo.

A medida foi determinada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) em razão das fortes chuvas ocorridas nos últimos dias na bacia do rio. É a primeira vez depois de 11 anos que as comportas são abertas de forma conjunta para o controle de cheias, de acordo com a empresa.

Quatro usinas tiveram a abertura dos vertedouros na sexta-feira 13: Furnas, Mascarenhas de Moraes, Luiz Carlos Barreto de Carvalho e Marimbondo. Já a hidrelétrica de Porto Colômbia está com o vertedouro aberto desde segunda 9.

Em nota, a companhia afirmou que haverá aumento do nível da água a jusante (após a barragem) das respectivas usinas. Também advertiu que acionou autoridades locais para adoção de medidas de segurança. “A Eletrobras Furnas cumpre estritamente as determinações dos órgãos reguladores na operação dos empreendimentos hidrelétricos sob sua concessão”, afirmou.

“Os níveis dos reservatórios e a energia despachada são programados pelo ONS, responsável por operar o conjunto de reservatórios brasileiros de forma integrada, com o objetivo de garantir a segurança energética”, completou a empresa.

Em uma usina hidrelétrica, a abertura do vertedouro busca permitir a saída da água quando os níveis do reservatório ultrapassam os limites recomendados. A estrutura ajuda a evitar enchentes em períodos de chuva.