Ganhador da Mega-Sena é encontrado morto no Paraná

Ao lado do corpo, estava um bilhete da loteria premiado no valor de R$ 400 mil

Funcionários de um hotel em Curitiba, capital do Paraná, encontraram um ganhador da Mega-Sena morto, na sexta-feira 3. O corpo de José Aparecido Monteiro, 54 anos, estava ao lado de um bilhete da loteria premiado no valor de quase R$ 400 mil.

De acordo com a Polícia Militar do Paraná, o hotel acionou a corporação depois que os funcionários não conseguiram mais estabelecer contato com o hóspede. Os familiares já estavam tentando falar com o hotel pela falta de notícias de Monteiro. Assim que os agentes entraram no quarto, encontraram o ganhador da Mega-Sena morto, acompanhado de uma mala.

Dentro dela, documentos de monteiro e também um comprovante da Caixa Econômica Federal para sacar o dinheiro do prêmio.

“Nós chegamos ao local e ele já estava sem vida”, disse um soldado ao portal UOL. “Ao que tudo indica, seria de morte natural, porque não existiam marcas de violência. Ele é morador do interior do estado e estava com um papel para sacar o dinheiro, mas ainda não havia feito isso.”

A Polícia Civil acredita que a causa da morte mais provável é um enfarto. Contudo, a instituição afirmou que ainda aguarda os laudos. Na segunda-feira 6, o Instituto Médico Legal fará uma nova perícia com os objetos encontrados com o Monteiro.