Um gato Savannah, uma das espécies mais raras de felinos do mundo, encantou os frequentadores do shopping Rio Design Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O animal foi flagrado na noite do sábado 2, enquanto circulava de coleira com seu tutor no complexo comercial. A presença do gato atraiu a atenção de curiosos, que tentaram descobrir qual é a raça do felino. Mas, por causa da movimentação, o pet ficou assustado.

Segundo o Instituto Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro (Inea), o animal é uma espécie híbrida, mistura do cruzamento de um gato doméstico e um serval — felino de porte médio, típico das savanas africanas.

O gato Savannah é raro e, por isso, é considerado a raça mais cara do mundo. Quem se interessar em ter um pet desta espécie terá de desembolsar, no mínimo, R$ 15 mil.

Como é o gato Savannah?

Os felinos da raça Savannah têm aparência semelhante à de um gato selvagem, como seu tamanho, que pode atingir 60 cm de altura, pesando até 25 kg. Porém, o comportamento e o temperamento são bem semelhantes ao de um gato doméstico.

O animal é considerado um “híbrido exótico” por não ser nativo da fauna brasileira. Mas a espécie é uma raça reconhecida, como os Persas e Maine Coons, por exemplo. No país, o único gatil que cria a raça Savannah fica em São Paulo.

De acordo com o site do petshop Petlov, o Savannah é um animal inteligente, bom companheiro, dócil e lida muito bem com crianças. Para criar um gato desta raça, é necessário ter um acompanhamento de um veterinário especialista em espécie exóticas.

Ainda conforme o site, em muitos aspectos, o Savannah tem comportamento semelhante ao de um cachorro, por possuir energia, porte físico resistente e interesse em atividades que requer interação — diferentemente de alguns gatos comuns, que passam boa parte do tempo dormindo.

A raça é bastante exigente na hora de escolher um parceiro para cruzar, o que agrava ainda mais sua raridade.

