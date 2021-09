Governo brasileiro deve conceder visto humanitário a afegãos

Os ministérios das Relações Exteriores e da Justiça e Segurança Pública anunciaram na sexta-feira 3 que o governo brasileiro deverá conceder visto humanitário a afegãos que desejarem deixar seu país, priorizando mulheres, crianças e idosos.

No mês passado, o Itamaraty já havia informado que discutia a possibilidade de concessão de vistos humanitários “em termos semelhantes aos concedidos a haitianos e sírios”. Diferentemente do refúgio, o visto humanitário tem de ser feito fora do Brasil, em alguma unidade consular.

A embaixada mais próxima do Afeganistão é a de Islamabad, no Paquistão. De acordo com o Itamaraty, as embaixadas em Teerã, Moscou, Ancara, Doha e Abu Dhabi também poderão processar os pedidos de visto “para acolhida humanitária”.

“A medida é baseada nos fundamentos humanitários da política migratória brasileira”, diz a nota das duas pastas. Segundo o governo federal, a decisão reforça “o compromisso brasileiro com o respeito aos direitos humanos e com a solidariedade internacional”.

