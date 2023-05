Governo de São Paulo vai contratar 15 mil professores

O Governo de São Paulo publicou um edital de concurso público para contratar 15 mil novos professores. A confirmação da abertura das vagas ocorreu nesta quinta-feira, 11.

Os salários iniciais são de R$ 3,1 mil para o professor que trabalhar 25 horas semanais e de R$ 5 mil para o que for trabalhar por 40 horas semanais.

As inscrições para o concurso começam na próxima segunda-feira, 15, e estarão abertas até o dia 12 de junho.

Os candidatos devem se inscrever no site do Vestibular da Universidade Estadual Paulista. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 6 de agosto. Também haverá prova técnica em formato de videoaula e títulos para classificação.

O candidato pode escolher até duas disciplinas para atuar, desde que sejam em horários distintos.

São Paulo ficou 9 anos sem abrir concurso para a educação básica

Novo concurso de professores de São Paulo foi autorizado em 2022 por João Doria | Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

O concurso atual foi autorizado ainda em 2022, na gestão de João Doria, mas o edital foi lançado apenas agora, em maio de 2023, pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas.

O Estado de São Paulo tem cerca de 3,5 mil escolas estaduais e estava há nove anos sem abrir concursos para a educação básica, publicou o jornal Folha de S. Paulo. Nesse período, novos professores ingressaram nas escolas apenas com contratos temporários e só podiam ficar nos cargos por até dois anos.

Hoje, 44,6% dos professores da rede estadual são temporários: 99,7 mil entre 216,8 mil.