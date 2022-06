Governo envia R$ 17 milhões para cidades atingidas por desastres naturais

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) liberou, na segunda-feira 13, quase R$ 17 milhões para municípios atingidos por desastres naturais nas últimas semanas. Ao todo, 12 cidades estão sendo beneficiadas.

Pernambuco tem o maior número de municípios na lista: sete. Em razão dos desastres naturais, somados, eles recebem pouco mais de R$ 13 milhões. Praticamente R$ 8 milhões — mais da metade dos recursos — vão para Jaboatão dos Guararapes. Quase R$ 7 milhões vão para a compra de kits de limpeza, higiene pessoal, dormitório, colchões, cestas básicas, combustível e também no aluguel de veículos. O restante, R$ 1 milhão, será destinado à limpeza de vias urbanas e rurais.

Ainda entre os municípios pernambucanos, Goiana, Paudalho e Sirinhaém, ficam com pouco mais de R$ 1 milhão cada um, para a aquisição de itens para assistência humanitária. Com o mesmo objetivo, o MDR vai encaminhar cerca de R$ 900 mil para Limoeiro, R$ 270 mil para Vicência e R$ 260 mil para Nazaré da Mata.

De acordo com a pasta, o governo federal autorizou o repasse de pouco mais de R$ 20 milhões para ações de defesa civil no Estado, desde que as chuvas começaram. Quase 130 pernambucanos morreram.

Em Alagoas, as cidades de Marechal Deodoro e Jacuípe recebem, respectivamente, R$ 200 mil e R$ 165 mil. Os recursos também serão usados na compra de kits de limpeza, higiene pessoal, dormitório, colchões, cestas básicas e na contratação de pessoal e locação de máquinas, motobombas e caminhões. Além disso, no território de Minas Gerais, recebem verbas Mercês (R$ 315 mil) e São Gotardo (R$ 700 mil).