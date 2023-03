Governo reduz teto de juros para empréstimo consignado

Em sua rede social, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, afirmou que “baixar os juros é a bandeira do nosso governo”. E prestou apoio à medida: “No que depender do Ministério da Previdência, estaremos sempre prontos para ajudar”.

A proposta de redução partiu do governo federal e foi aprovada, depois de estudos, pelo CNPS, que conta com representantes do governo, aposentados, empresas e trabalhadores.

De acordo com o documento do CNPS, que apresenta as diretrizes das mudanças no teto de juros, ela não se aplica a contratos já firmados. Ou seja, apenas novos empréstimos irão se adequar às regras recém-publicadas.