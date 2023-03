Governo reúne poderes e MP para instalar comitê de crise no RN

O governo do Rio Grande do Norte instalou, nesta quinta-feira, 16, um Gabinete de Gestão de Crise (GGC) para auxiliar no combate a violência que toma conta do Estado. O comitê será composto por autoridades dos poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público estadual e federal, além de instituições da sociedade civil.

“O momento é delicado e estamos alinhando com os poderes públicos e instituições as medidas para proteger a população. Não vamos recuar no combate ao crime e no dever de proteger a população”, declarou a governadora Fátima Bezerra (PT-RN).

Por solicitação da governadora, o ministro da Justiça, Flávio Dino, deve enviar ao Estado, entre a noite hoje e o início da sexta-feira, 17, mais policiais da Força Nacional, que já vêm auxiliando os agentes estaduais.

Início dos ataques no RN

Ataques criminosos coordenados aconteceram em 19 cidades do RN, desde a madrugada da terça-feira 14. Bandidos efetuaram disparos e atearam fogo a prédios públicos, comércios e veículos. Ao menos duas pessoas ficaram feridas.

Segundo a polícia, a ação é organizada por uma facção que age de dentro dos presídios. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do RN informou que as ações criminosas são uma retaliação a ações de combate ao tráfico e ao crime organizado.

Durante a madrugada de quarta-feira, 220 homens da Força Nacional chegaram ao Estado para reforçar a segurança. De acordo com o último balanço da Polícia Militar, 28 pessoas foram presas desde o início dos ataques. Na manhã do mesmo dia, um homem de 29 anos, acusado pela polícia de ser um dos coordenadores dos ataques violentos no Rio Grande do Norte (RN), foi morto, depois de confronto com agentes, em João Pessoa, na Paraíba.

De acordo com a Polícia Civil, José Wilson da Silva Filho integra o “sindicato do crime” e reagiu à abordagem policial. Durante o confronto, ele foi baleado e levado ao Hospital de Emergência e Trauma, mas não resistiu.