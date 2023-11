O Lago Guaíba transbordou na manhã desta segunda-feira, 20, em Porto Alegre (RS). Segundo a Defesa Civil do município, o nível da água atingiu 3,19 metros às 13h15. É o maior nível desde 1941, quando o nível chegou aos 4,75 m. A cota de inundação do Guaíba na região do cais é de 3 m.

O prefeito Sebastião Melo (MDB) anunciou, pelo Twitter/X, que determinou o fechamento preventivo das comportas dos rios que desaguam no lago “em função do alto nível de chuva”.

+ Leia mais notícias do Brasil em Oeste

Ainda segundo o prefeito, o nível chegou a 2,93 m no Cais Mauá. A cota de alerta no local é de 2,5 m e, de inundação, 3 m. O primeiro portão fechado foi na Avenida Sepúlveda, mas devem ser fechados ainda os portões 11, 14, 12, 2 e 1.

A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb), conhecida como Metrô de Porto Alegre, divulgou que três estações foram fechadas devido às enchentes. São elas: Mercado, Rodoviária e São Pedro. A empresa não divulgou uma previsão para a retomada do serviço.

Leia também: “Previsão do tempo: dia com pancadas de chuva e trovoadas”

Peixes na ruas

O alto nível do lago tem levado enchentes para dentro dos bairros porto-alegrenses. Na Avenida Polônia, um bueiro transbordou com o refluxo da água do Guaíba, que fica a 500 m do local. Já no bairro Navegantes, próximo ao lago, um peixe foi parar no meio da Avenida Voluntários da Pátria, por ação das águas da enchente.

AGORA | Impressionante a quantidade de água do Guaíba refluindo por bueiro na esquina da Avenida Voluntários da Pátria com a Polônia, no Quarto Distrito de Porto Alegre. Há anos verificamos o local em enchentes e nunca tínhamos visto tanta água saindo. ???? @metsul pic.twitter.com/7e9rIvO0xh — MetSul Meteorologia (@metsul) November 20, 2023

Famílias desabrigadas

De acordo com Melo, as ilhas do município também estão enfrentando enchentes e algumas famílias ficaram desabrigadas. A prefeitura montou um abrigo no Ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) para atender os moradores afetados.

Leia mais: “Alerta: temporais voltam a atingir a Região Sul”