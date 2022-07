Helicóptero da polícia é alvo de criminosos no Complexo do Alemão (RJ)

Um helicóptero da polícia foi alvo de criminosos nesta quinta-feira, 21, enquanto sobrevoava o Complexo do Alemão, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Desde o início da manhã, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizam uma operação que visa a combater o roubo de veículos, de cargas e de bancos.

Essas cenas não são da Ucrânia. Elas foram filmadas no Complexo do Alemão, na manhã de hoje. pic.twitter.com/bYQLMoGp1D -Publicidade- — Roberto Motta (@rmotta2) July 21, 2022

Com o objetivo de impedir a circulação das polícias no morro, os traficantes estão jogando óleo em vias e ateando fogo em barricadas.

Pelo menos uma moradora e um policial foram mortos, informaram a Secretaria de Saúde e a Polícia Militar (PM). São eles: Letícia Marinho dos Sales, 50 anos, e Cabo Bruno de Paula Costa, 38 anos. O homem foi baleado enquanto trabalhava na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília, em uma retaliação dos criminosos à operação policial.

Não é na Ucrânia, é no Rio de Janeiro, mais precisamente no Complexo do Alemão. Criminosos fortemente armados disparando contra um helicóptero da polícia. Disparos c/armas desse tipo no meio de uma cidade como o Rio podem resultar em grandes tragédias p/a população. pic.twitter.com/xZ4eJWeTaQ — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) July 21, 2022

A presença dos bandidos no Complexo do Alemão foi detectada pelos setores de Inteligência do Bope e do Core. Ao todo, 400 agentes participam da operação, com o auxílio de quatro aeronaves e dez veículos blindados.

De acordo com a PM, os roubos de veículos, de cargas e de bancos ocorriam sobretudo nas cidades de Quatis, Niterói e na Baixada Fluminense.

Além da presença no Complexo do Alemão, policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no Meier; do 41º BPM, em Irajá; e de outros batalhões estão nas comunidades de Juramento e Juramentinho.

