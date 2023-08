Homem deixa moradores sem eletricidade depois de subir em poste para fugir da PM

Um homem identificado como Fábio Martins, que fugia da Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG), subiu em um poste no bairro Clóvis Alvim, na cidade de Itabira, na tarde da sexta-feira 4 e passou a noite no local.

Conforme informou o portal G1, até a manhã deste sábado, 5, policiais do Corpo de Bombeiros trabalham no local. O suspeito pegou um bastão de madeira, subiu no poste de energia elétrica, de 10 metros de altura, e deixou ao menos 380 moradores sem luz.

No início desta tarde, parte da população teve a energia religada, mas outras 59 pessoas continuam sem luz. De acordo com a PM-MG, o “indivíduo possui diversos inquéritos por crimes de roubo, furto, dano, apropriação indébita, dentre outros”.

Para sair de cima do poste, o homem exige a presença de um irmão, cinco cigarros e uma marmita. A negociação está sendo realizada pelos promotores locais.

Segundo a polícia, Martins ficou preso por oito anos, mas estava em regime semiaberto. Os agentes informaram que ele não estava respeitando as regras do regime, por isso, voltaria para o regime fechado. O suspeito alegou que teve uma prisão “traumática” e que resiste por esse motivo.

Segundo a Companhia Energética de Minas Elétrica, foi necessário “desligar a rede no local por medidas de segurança”.