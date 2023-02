Homem é preso por impedir trans de usar banheiro feminino

A prisão do homem, que não teve a identidade revelada, foi feita por policiais do Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo, que estavam no local.

Em junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal enquadrou a transfobia e a homofobia como crimes de racismo. Recentemente, a lei foi modificada, destacando-se o seu artigo 20, que considera como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou grupos minoritários que venham a causar constrangimento, humilhação ou vergonha a esse publico.