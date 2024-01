Um homem de 28 anos se agarrou a cabos de aço depois de ser jogado de uma ponte por sequestradores. Tal ação salvou sua vida. O caso aconteceu na madrugada deste domingo, 21, em Bertioga, no litoral de São Paulo. A polícia prendeu um dos criminosos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), testemunhas acionaram a Polícia Militar e informaram que três pessoas pararam um veículo e arremessaram o homem sobre a ponte do Rio Itapanhaú.

Os agentes foram até a altura do km 224 da Rodovia Manoel Hipólito do Rego (SP-055). Chegando ao local, ouviram um homem pedindo socorro e o viram agarrado em alguns cabos.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que um bombeiro salva a vítima. Nas imagens, é possível ver o agente alcançando o homem com cordas descendo até o solo.

Homem foi sequestrado

A vítima informou aos policiais que foi sequestrada na noite da última sexta-feira, 19, no bairro Perequê, no Guarujá. Ele foi levado até uma casa em Bertioga, onde ficou refém. Pelo menos três pessoas participaram da ação, uma delas ameaçava o homem com uma arma. A quadrilha também agrediu o homem.

Um dos autores do crime, de 31 anos, foi preso próximo ao veículo utilizado para o crime. Os criminosos usaram um Celta, que estava tombado no acostamento. O homem detido confessou a participação no crime e disse que teve a ajuda de mais duas pessoas.

O caso foi registrado como sequestro, cárcere privado e tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia de Bertioga. Os agentes socorreram a vítima e a levaram para um pronto-socorro.