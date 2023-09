Homem que sofreu acidente em academia volta a sentir as pernas

Regilânio Inácio, que sofreu acidente em academia de Juazeiro do Norte, recebeu alta hospitalar.🙏



"Muito obrigado por tudo, a força que vocês me deram em orações, em ajuda, em tudo. Que Deus continue iluminando vocês para poder continuar me iluminando", disse Regilânio. pic.twitter.com/lewvpwdHLh