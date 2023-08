‘Hot dog do futuro’ da USP tem salsicha feita à base de mosca

Pesquisadores da Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (USP) desenvolveram um “hot-dog do futuro”, com salsicha feita a partir do extrato da mosca Hermetia illucens, conhecida como “soldado-negro”. O objetivo da equipe é combater a fome.

A salsicha obtida a partir desse processo tem o mesmo valor nutricional que o modelo convencional, mas menos calória, diz a USP.

publicidade

‘Hermetia illucens’, mosca usada na pesquisa | Foto: Luiz Prado/USP Imagens e Beatriz Moisset/Domínio Público

Leia também: “Estudo genético revela como o cérebro é organizado”

Como os cientistas criaram a salsicha com extrato de mosca

Para produzir o alimento, os cientistas desengorduraram larvas dos insetos para torná-las de baixa caloria. O resultado obtido se assemelha ao de uma farinha.

Em seguida, misturaram o ingrediente à farinha de trigo, para fazer o pão, e à carne bovina, no caso da salsicha. Os especialistas informam que o material substituiu 5% da carne bovina.

Entre os componentes da salsicha, os cientistas disseram que há toucinho, sal, tempero e água, além de aditivos comuns nos modelos tradicionais.

Aversão pelo “hot-dog futurista”

Marco Antonio Trindade, um dos responsáveis pela pesquisa, reconhece que pode haver certa resistência em relação à comida.

Leia também: “Criatura sugadora de sangue de 340 milhões de anos surpreende pescador”

“Países orientais não tem aversão a essas comidas”, disse o pesquisadores, em entrevista ao jornal O Globo. “Já no Ocidente, o inseto costuma causar estranheza. A nossa estratégia consiste em fazer alimentos a partir de uma farinha, de comidas bem aceitas na nossa sociedade. Temos uma análise de que a salsicha é segura.”

Alessandra Lopes de Oliveira, também envolvida no projeto, afirmou que algumas empresas do ramo alimentício já entraram em contato com os pesquisadores para conhecerem a iguaria.