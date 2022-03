Identidades: exposição sobre as descobertas artísticas do Brasil

A exposição Identidades 22 & 22 & 22 traz reflexões sobre as descobertas artísticas e culturais que aconteceram durante os 200 anos de independência do Brasil. O visitante pode conferir a mostra até 22 de maio, de terça a domingo, das 09h às 20h no hall e nos andares 22º, 23º e 24º do Farol Santander.

Por meio de obras das coleções do acervo artístico-cultural do Palácio do Governo do Estado de São Paulo e do Santander Brasil, a exposição mostra a busca por identidades que aconteceu nos últimos dois séculos no país. Além disso, quem visitar o local encontrará reflexões sobre a luta pela independência cultural e artística.

As obras icônicas destacam os centros artísticos dos séculos 19 e 20: a cidade do Rio de Janeiro, então capital do país, e São Paulo, a capital onde aconteceu a Semana de Arte Moderna de 1922. A compra de ingressos pode ser feita diretamente na bilheteria do local, localizada na rua João Brícola, 24, na região central de São Paulo ou pelo site.

