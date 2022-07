Império de Verdades: príncipe brasileiro comenta novo livro sobre a história do Brasil

De acordo com Luiz Philippe, há um grande interesse em validar a "utopia" republicana

A monarquia já deu certo no Brasil. A fala é do deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), integrante da Casa Imperial Brasileira e descendente dos imperadores dom Pedro I e dom Pedro II.

Durante a noite de autógrafos de Império de Verdades, nova obra de Luiz Philippe, o membro da Casa Imperial comentou que existe um grande interesse, de algumas partes, em validar a “utopia” republicana e desmerecer qualquer herói que foi formado no contexto orgânico da sociedade, durante a monarquia brasileira.

“Eles transferem todo o heroísmo para as minorias ou outros grupos organizados”, afirmou o deputado em entrevista a Oeste na Livraria Cultura, em São Paulo. “A monarquia já deu certo no Brasil. Por que não daria certo novamente? Não existem motivos para reinventar a roda. Estamos tentando reinventar há 130 anos e não dá certo.”

De acordo com o autor, o novo livro pretende resgatar a história do Brasil sob a ótica das personalidades reinantes na época. A história vai desde a chegada da família Imperial Brasileira até a independência, desmistificando todas as autoridades que foram completamente “escorraçadas pelos historiadores há mais de 100 anos”, como: dom João VI, dona Leopoldina e dom Pedro I. A obra está em pré- venda na internet.

Luiz Philippe é entusiasta do regime monárquico, instaurado no Brasil em 1822 e estendido até 15 de novembro de 1889 — dia em que militares do Exército, liderados pelo marechal Deodoro da Fonseca, perpetraram um golpe de Estado.

