Influenciador digital se converte ao cristianismo e deixa de ser ‘mulher trans’

Catty Lares se projetou como influenciador digital mostrando a sua vida de “mulher trans”. Acumulou mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e mais de 4 milhões no TikTok. Ele deu uma pausa de três meses nas redes sociais e voltou em abril, anunciando sua conversão ao cristianismo. Mas não para aí. A influenciadora informou que deixou de ser transexual.

Em vídeo publicado em 20 de maio, Catty Lares corta seu cabelo e pede para ser chamado por seu nome de batismo: Carlos Emanuel.

publicidade

O influenciador cearense chorou ao ter o cabelo cortado diante da família e dos amigos, reafirmando sua escolha pela “destransição”.

Ex-trans, Carlos Emanuel vai tirar o silicone

Carlos Emanuel chora ao cortar o cabelo, para abandonar a vida de ‘”‘mulher trans'”‘ | Foto: Reprodução/Instagram/cattylares

Respondendo a uma seguidora da rede social Kawaii, em que tem 623 mil seguidores, Emanuel disse que vai retirar as próteses de silicone em breve. “Logo, logo vou estar tirando, se Deus quiser”, disse o influencer. “Quero que vocês acompanhem tudo, porque vai ser um dia muito especial.”

Nos comentários de seu vídeo, Emanuel recebeu o apoio de cristãos. “Só não vê beleza nesse ato de renúncia aqueles que ainda estão mortos em seus delitos e pecados”, disse uma seguidora.

Emanuel também recebeu críticas. “Será que precisa disso? Realmente! Para agradar a sociedade cristã? Ou Deus ama as pessoas que ele criou do jeito que é? Mais [sic] cada um com seu pensar! Se é assim que te faz feliz e que agrade sua religião, tudo bem!”, disse um internauta.

“O mundo aplaude quando um cantor gospel se torna trans, e cancela quando um trans se torna cristão. Liberdade e respeito que tanto falam não se aplica (sic) a cristãos também?”, perguntou outro seguidor.

Emanuel ainda usa “Catty Lares” como nome de usuário nas redes sociais. Ele explicou que está esperando seu batismo para mudar o nome dos perfis. “Vou me batizar nas águas, um dia que vai ser muito importante para mim. Vou estar nascendo para Cristo, um nascimento espiritual. E, aí sim, vou mudar o nome de todas as redes sociais”, afirmou.