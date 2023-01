Já é Ano Novo no Brasil

Queima de Fogos no Rio de Janeiro, virada para 2022 | Foto: Reprodução/Prefeitura do Rio de Janeiro

O Ano Novo no Brasil chega primeiro em Fernando de Noronha. Quando os relógios desse arquipélago pernambucano marcavam os primeiros segundos de 2023, em Brasília, capital do país, ainda eram 23h de 31 de dezembro de 2022.

Com extensão continental, o país é cortado por quatro fusos horários diferentes ao longo de seus território. Os relógios mais atrasados estão ajustados com o fuso de Rio Branco, capital do Acre — que tem duas horas menos, em comparação a Brasília.

Entre essas duas localidades, também existem as cidades com o mesmo horário de Cuiabá, em Mato Grosso. A capital mato-grossense tem uma hora de atraso em relação ao Distrito Federal. Essa mesma diferença ocorre para todas as outras capitais que estão no fuso horário da Amazônia. São elas: Boa Vista (RR), Manaus (AM) e Porto Velho (RO).

-Publicidade-

São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores cidades do país, estão em linha com o horário de Brasília. O mesmo ocorre com Goiânia, capital do Estado de Goiás, e todos os municípios das Regiões Sudeste e Sul. Além disso, todas as cidades do Nordeste também estão nesse mesmo fuso, exceto, claro, Fernando de Noronha — o primeiro lugar a comemorar o Ano Novo no Brasil.