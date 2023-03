O trio do programa Oeste Sem Filtro concorre ao prêmio iBest | Foto: Divulgação/Revista Oeste

Jornalistas de Oeste concorrem ao Prêmio iBest, uma das maiores premiações do Brasil para influenciadores em 105 categorias. Os profissionais da empresa foram selecionados em três delas: Jornalista Influenciador, Twitter Influenciador e Influenciador de Opinião.

Disputam o prêmio de Jornalista Influenciador os colunistas Augusto Nunes e Silvio Navarro. A jornalista Cristina Graeml, integrante do programa Estúdio Oeste, exibido no YouTube às quintas-feiras, às 20h30, também está na lista. A atração repassa os principais assuntos da semana em revista.

Na categoria Twitter Influenciador, concorrem os colunistas Ana Paula Henkel e Augusto Nunes. A analista política Fabiana Barroso, integrante do Estúdio Oeste, além de Ana Paula Henkel e Augusto Nunes, do programa Oeste Sem Filtro, disputam o prêmio Influenciador de Opinião.

A jornalista Camila Abdo, da equipe de mídias sociais de Oeste, concorre ao prêmio Jornalista Influenciador.

Como votar

A votação vai até esta sexta-feira. Para participar, basta clicar nos links abaixo:

Augusto Nunes — Jornalista Influenciador

Silvio Navarro — Jornalista Influenciador

Cristina Graeml — Jornalista Influenciador

Camila Abdo — Jornalista Influenciador

Augusto Nunes — Influenciador de Opinião

Fabiana Barroso — Influenciador de Opinião

Ana Paula Henkel — Influenciador de Opinião

Augusto Nunes — Twitter Influenciador

Ana Paula Henkel — Twitter Influenciador

Oeste Sem Filtro

O trio Nunes, Ana Paula e Navarro integram a equipe do programa diário Oeste Sem Filtro — uma das maiores audiências do YouTube no período vespertino. A atração vai ao ar de segunda à sexta-feira, às 17h45.