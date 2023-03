Jovem Pan demite Kallyna Sabino e Claudia Barthel

Empresa passa por reformulação no quadro de funcionários

A Jovem Pan demitiu as jornalistas Kallyna Sabino e Claudia Barthel. As saídas ocorrem um mês depois de André Ramos, ex-CNN Brasil, ser nomeado Diretor de Jornalismo e Esporte da emissora.

Claudia estava na Jovem Pan desde março de 2022 e era conhecida por uma passagem de longo prazo pela RedeTV!, onde foi a primeira âncora contratada. Também trabalhou na extinta Rede Manchete (1983-1999) e na TV Globo.

Já Kallyna chegou à empresa em 2019 e participou de diversos programas, entre eles, o Jornal da Manhã e o Pânico. Na emissora, era ainda plantonista aos fins de semana.

-Publicidade-

Desde o resultado do segundo turno da eleição, a Jovem Pan passa por mudanças. No início de janeiro, o dono da companhia de mídia, Tutinha, deixou a direção da emissora e mudou-se do Brasil. Na sequência, uma série de comentaristas foram demitidos, entre eles, Paulo Figueiredo, Zoe Martínez, Guilherme Fiuza e Ana Paula Henkel. Pouco depois de Tutinha, foi a vez de Paulinha Carvalho, uma de suas sobrinhas, deixar a casa.

Espera-se ainda mudanças na grade de programação da empresa. Em breve, a emissora vai relançar o programa de entrevista Direto ao Ponto.

Leia também: “Começou a vingança”, reportagem publicada na Edição 137 da Revista Oeste