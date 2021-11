Jovem Pan News anuncia contratação de Alexandre Garcia

A TV Jovem Pan News anunciou oficialmente a contratação do jornalista Alexandre Garcia, que vinha negociando com a emissora nas últimas semanas. A estreia já tem data para acontecer: será na sexta-feira 12, no quadro A Semana com Alexandre Garcia, que vai ao ar durante o Jornal da Manhã, que começa às 6h, e o Jornal Jovem Pan, a partir das 20h.

Alexandre Garcia é um dos grandes nomes da cobertura e da análise política no jornalismo brasileiro. Recentemente, ele deixou a CNN Brasil, onde fazia comentários no quadro Liberdade de Opinião.

Garcia trabalhou por mais de 30 anos na TV Globo, cinco dos quais como diretor de jornalismo em Brasília. Passou ainda pelo Jornal do Brasil e pela TV Manchete, além de ter sido subsecretário de imprensa da Presidência da República. Cobriu três guerras, trabalhou em 17 países e conquistou cerca de 30 condecorações nacionais. É autor de dois livros.

O novo contratado do Grupo Jovem Pan faz comentários diários em cerca de 300 emissoras de rádio do país e escreve semanalmente em quase 40 jornais. Seu canal no YouTube tem 2,3 milhões de inscritos. No Instagram, conta com 1,8 milhão de seguidores. No Twitter, são 3,1 milhões.