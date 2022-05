Juíza Mônica Maria é encontrada morta em carro em Belém

Mônica Maria era natural da Paraíba e atuava no Rio Grande do Norte | Foto: Reprodução

A juíza Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira foi encontrada morta dentro de um veículo estacionado em um prédio em Belém, no Pará, nesta terça-feira, 17. A magistrada era responsável pela comarca da cidade de Martins, no Rio Grande do Norte, mas ia com frequência a Belém, pois era casada com um juiz lotado na capital paraense.

Segundo relato de João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior, marido de Mônica, o casal teria tido uma discussão durante a noite de segunda-feira, 16, quando a juíza resolveu pegar algumas roupas e disse que iria viajar.

Depois de achar o carro da mulher, João levou o corpo para a delegacia — a perícia constatou um ferimento por arma de fogo.

-Publicidade-

O Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA) informou que ainda não irá se manifestar sobre o caso, que atualmente é investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.