Quatro investigados pela morte do jornalista britânico e do indigenista serão transferidos para Manaus

A Justiça Federal no Amazonas decretou neste sábado, 9, a prisão preventiva de Amarildo da Costa Oliveira, Oseney da Costa Oliveira e Jeferson da Silva Lima, investigados pela morte do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, no Vale do Javari, no início de junho.

Além do trio, Rubens Villar Coelho, o “Colômbia”, também teve a prisão preventiva decretada, após ser detido em flagrante na quinta-feira, 7, por uso de documento falso. Há suspeita de que ele teria ordenado a morte da dupla.

“Todos os presos serão oportunamente transferidos para Manaus, onde permanecerão à disposição das autoridades policiais e da Justiça Federal”, informou a Polícia Federal, em nota.

Segundo as investigações, a ação de Bruno na região teria contrariado o interesse de Colômbia, que tem dupla nacionalidade, brasileira e peruana. Ele usa a venda dos animais para lavar o dinheiro da droga produzida no Peru e na Colômbia, que fazem fronteira com a região do Vale do Javari, e vendida a facções criminosas no Brasil.

Justiça Federal assume o caso

Como o motivo dos assassinatos seria a represália de pescadores ilegais contra o trabalho de fiscalização de Bruno em terras indígenas, a Justiça Estadual declinou da competência e passou o caso para a Justiça Federal.