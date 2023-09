Laudo informa que jovem de 26 anos morreu de infarto agudo do miocárdio

O laudo pericial de Bruno Teixeira, de 26 anos, apontou que o rapaz morreu de infarto agudo do miocárdio, possivelmente provocado por esforço excessivo.

O jovem passou mal e morreu depois que um grupo de funcionários da XGrow, empresa ligada ao empresário Pablo Marçal, organizou uma maratona no início de junho deste ano, em Alphaville, bairro nobre localizado em São Paulo. Bruno trabalhava como prestador de serviços em uma das empresas ligadas a Marçal.

Diogo Crevatin Sheldon, legista que assinou o laudo pericial de Bruno, disse que o jovem chegou sem vida ao pronto-socorro.

O médico legista apontou que o corpo do rapaz não tinha lesões externas e que o exame toxicológico solicitado deu resultado negativo para todas as substâncias pesquisadas.

No documento, concluído na terça-feira 12, Sheldon escreveu que “um esforço excessivo pode ter sobrecarregado o músculo cardíaco e levado ao infarto”. O laudo médico também apontou que a morte de Bruno ocorreu em “decorrência de causa patológica, sem indícios de violência”.

O médico também cita a existência de “necrose em banda de contração de cardiomiócitos [células do músculo cardíaco]em raros focos” no coração da vítima — entre outros efeitos nos demais órgãos do jovem.

Bruno Teixeira, de 26 anos, morreu no início de junho deste ano | Foto: Reprodução/redes sociais

Investigações do caso

O irmão de Bruno, Luciano Teixeira, em contato com o portal UOL, disse que a família deve se encontrar na próxima terça-feira, 19, com autoridades da Polícia Civil para saber como está o andamento das investigações.

A reportagem do UOL tentou entrar em contato com a Secretaria de Segurnça Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) para saber mais informações sobre a apuração do ocorrido. No entanto, o órgão de segurança ainda não havia se manifestado.

O que disse a assessoria de Pablo Marçal sobre a morte do jovem?

Assessoria de Pablo Marçal disse que Bruno não fez uma maratona, mas sim um “treino entre amigos”. Foto: Reprodução/montagem redes sociais

Procurados pelo UOL, a assessoria de Marçal disse que Bruno não fez uma maratona, mas sim “um treino entre amigos”.

“Cada um andava no seu próprio ritmo, haja vista que aqueles que treinavam estavam em alturas de treino diferentes, ficando bastante espalhados na rua em que corriam”, revelou a assessoria de comunicação do empresário. “Infelizmente Bruno acabou parando seu treino antes de concluir 15 km.”