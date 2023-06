Laudo psiquiátrico atesta que Rose Miriam estava incapacitada para assinar acordo com Gugu

Um laudo psiquiátrico atestou que Rose Miriam Di Matteo, mãe dos filhos de Gugu Liberato, estava incapacitada para assinar o acordo que tem sido usado para negar sua união com o apresentador. O portal O R7 publicou a informação nesta terça-feira, 27.

Rose Miriam e Gugu assinaram o Contrato de Compromisso Conjunto para Criação dos Filhos em 25 de março de 2011. O acordo serviu para determinar as decisões em relação à criação dos três filhos, João Augusto, Sofia e Marina seriam tomadas.

A família Liberato está usando o contrato como prova de que Gugu e Rose Miriam não tiveram uma união estável, o que lhe negaria direito à herança. Porém, o documento foi assinado cerca de um mês depois de uma internação psiquiátrica de Rose Miriam, o que pode atestar que ela não estava em condições de saúde mental e psicológica para firmar o acordo.

Caso a Justiça seja convencida da incapacidade mental de Rose Miriam, isso pode lhe dar direito à herança deixada por Gugu. O laudo foi revelado pelo jornalista Erlam Bastos.

O advogado de Rose Miriam e das gêmeas Marina e Sofia Liberato, Nelson Wilians, atestou a veracidade do documento ao R7. Willians também acrescentou que, apesar de repudiar o vazamento do documento, Rose Miriam estava dopada quando assinou o contrato com Gugu.

Em carta, Rose Miriam reconheceu saber que Gugu tinha relações sexuais com outros homens e disse que isso era um “problema”| Foto: Reprodução/Redes sociais

Rose Miriam ficou internada de janeiro a fevereiro de 2011, depois de tentar suicídio. O laudo apresentado pela defesa da médica mostrou que ela estava sob “sintomas obsessivos preexistentes associados ao relacionamento afetivo”. Também disse que Rose Miriam sofria problemas com dependência de álcool.

“Em março de 2011, seus sintomas psiquiátricos encontravam-se descompassados, tendo acabado de sair de uma internação hospitalar por tentativa de suicídio, e encontrava-se incapaz para os atos da vida civil”, segundo o laudo.

O médico que assinou o laudo disse que Rose Miriam estava com a capacidade cognitiva comprometida na época em que assinou o contrato com Gugu, em razão dos transtornos psiquiátricos que ela enfrentava e os medicamentos que ela tomava. Se comprovado na Justiça, o contrato pode ser anulado.