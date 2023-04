Líder dos ataques no RN é presa no Rio de Janeiro

Andreza Cristina Lima Leitão, conhecida como “Bibi Perigosa”, foi presa nas imediações de um shopping no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, no domingo 2.

De acordo com a polícia, a criminosa é uma das principais articuladoras dos ataques que aterrorizaram o Rio Grande do Norte no mês passado. Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) monitoravam a traficante havia uma semana.

De acordo com as investigações, ela ficava escondida na Vila Kennedy. Ontem, quando deixou a favela de Bangu a caminho de Campo Grande, foi interceptada pelos policiais civis em frente a um shopping. Contra ela havia um mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio Grande do Norte.

“A Andreza criou um grupo de comunicação entre os criminosos que ela intitulou ‘Companhia dos Artilheiros’, que promoveu verdadeiros atos terroristas no Rio Grande do Norte, que incluíram assassinatos, roubos em série, depredação de prédios públicos e incêndios de veículos e residências”, destacou o delegado da DRE, Rodrigo Coelho.

A onda de ataques no Estado começou em 14 de março e impactou a população potiguar até o dia 25. Bibi Perigosa, uma das chefes da facção que controla o tráfico no Rio Grande do Norte, vivia escondida no Rio de Janeiro desde 2020.