14 líderes de facções criminosas são transferidos para presídios federais

Agentes do Sistema Penitenciário Federal (SPF) transferiram 14 líderes de facções criminosas para presídios federais. A operação ocorreu em 27 e 28 de junho, segundo a CNN Brasil.

Entre os alvos estão integrantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando da Capital (TCC), além de milicianos.

publicidade

No primeiro dia da operação, as equipes do SPF saíram do Aeroporto de Brasília e seguiram para o Rio de Janeiro. Do Aeroporto do Galeão, seis líderes da facção Amigo dos Amigos (ADA) partiram rumo aos presídios federais.

Esses criminosos passarão a viver no Presídio Federal de Campo Grande, onde está o traficante Nem da Rocinha. Ele é um dos criminosos mais conhecidos do país e está atrás das grades há 17 anos.

Nesses casos, a transferência dos criminosos ocorre numa cela específica dos aeroportos. Os agentes verificam os dados dos presos, revistam seus pertences e seguem os procedimentos normais das polícias.

No segundo dia da operação, os agentes do SPF buscaram outros oito líderes de facções criminosas no Rio de Janeiro. Estes últimos também pertencem ao CV e ao TCP.

Os bandidos vão morar no Presídio Federal da Catanduvas, no Paraná. Em razão do grau de periculosidade dos criminosos, o transporte deles precisou de mais cautela.

Quem são os líderes de facções criminosas transferidos para presídios federais

Alguns dos criminosos irão morar em Brasília | Foto: Divulgação/Secretaria Nacional de Políticas Penais

De acordo com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), mais de 50 presos foram transferidos para penitenciárias federais neste ano.

A Senappen informou que, entre inclusões, devoluções, transferências e apresentação de presos em júri, há mais de 150 movimentações em 2023.

O principal bandido transferido no primeiro dia de operação foi Alexandre Jorge do Nascimento, o Jason. Ele é investigado pela morte de 40 pessoas na Baixada Fluminense.

Jason responde por diversos crimes, incluindo homicídio qualificado, homicídio simples, formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo e estelionato. De agora em diante, viverá no Presídio de Campo Grande.

No segundo dia, o criminoso mais conhecido foi Avelino Gonçalves Lima, o Alvinho. A polícia o considera chefe de uma facção que age exclusivamente em presídios estaduais. Agora, ficará preso em Catanduvas.