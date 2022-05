Militar e professor, Cândido Mariano da Silva Rondon nasceu em 5 de maio de 1865. Imortalizou-se à frente da integração de áreas remotas do país, como o Centro-Oeste e a Amazônia. O protagonismo garantiu a Rondon os títulos de Patrono das Telecomunicações e da Arma de Comunicações do Exército.

Promovido a general, foi diretor de engenharia do Exército, período em que desempenhou a missão de inspecionar as fronteiras brasileiras desde a Guiana Francesa até o Uruguai, ao longo de mais de 10 mil quilômetros. Entre outros feitos, atuou como mediador do conflito entre Peru e Colômbia. Em 1952, levou ao presidente Getúlio Vargas o projeto de lei de criação do Parque do Xingu.

Essas e outras informações sobre o militar mato-grossense que se tornou marechal estão no livro Rondon, o Marechal da Paz — A Vida de um Herói Nacional Contada por Meio da Filatelia, escrito pelo professor Maurício Melo Meneses. A obra é ilustrada por selos que retratam aspectos da vida do marechal Rondon.

O livro traz ainda depoimentos de várias personalidades sobre a vida de Rondon, entre elas o jurista Ives Gandra da Silva Martins e o general Eduardo Villas-Bôas. A obra será lançada em 17 de maio, às 18h30, no auditório do MackGraphe, prédio 30, 5º andar, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, localizada à Rua da Consolação, 930, São Paulo.

