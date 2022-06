Livro didático associa conservadorismo a movimento antidemocrático

Na página 13 de um livro didático usado pelo nono ano do ensino fundamental do Sistema Positivo de Ensino há um texto com o título “Movimentos antidemocráticos na atualidade”. Os estudantes podem encontrá-lo na seção “História”.

“Utilizando-se de discursos baseados no conservadorismo, tais movimentos espalhados pelo mundo são pautados por discursos nacionalistas, autoritários e fundamentalistas, o que acaba os aproximando de ideologias totalitárias”, introduz o primeiro parágrafo da apostila, sem especificar quais seriam esses movimentos.

Nas linhas seguintes, o texto ensina que os movimentos podem ser identificados por “falas e práticas xenofóbicas, racistas e misóginas. Usam também a religiosidade, para unir governo e religião, negando a ciência”.

Entre outros pontos, o livro didático do Positivo salienta que “os antidemocráticos” fazem uso de fake news para desinformar as pessoas. “Em seus discursos, existe um forte apelo ao militarismo”, critica um parágrafo.

Procurado, o Sistema Positivo de Ensino não se pronunciou.

Grupo educacional Arco comprou marca

Em 2019, a Arco Educação adquiriu do Grupo Positivo o seu sistema de ensino por R$ 1,65 bilhão. A aquisição deu à Arco mais de 3 mil escolas particulares em todo o Brasil, que atendem cerca de 650 mil alunos, e parte da Editora Positivo.

