Londrina: bombeiros encontram corpo de bebê que estava desaparecido

O Corpo de Bombeiros do Paraná confirmou que o corpo encontrado na tarde desta sexta-feira, 16, num ribeirão na zona rural de Londrina (PR) é do bebê Thiago Rocha. Ele estava desaparecido desde o último sábado, 10.

O bebê foi visto com vida pela última vez no Parque Ecológico Dr. Daisaku Ikeda. Apesar de o local estar fechado para o público desde 2016, quando foi parcialmente danificado por fortes chuvas, Thiago foi levado pela mãe e pelo padrasto para um passeio em família.

Segundo o site G1, a mãe do bebê relatou à Polícia Civil que o colocou dentro do carro e, ao lado do namorado, começou a se organizar para deixar o parque. No caminho para casa, porém, ela teria percebido que o filho não estava mais no veículo, o que a fez voltar para o local.

Na volta ao parque, a mulher percebeu o desespero e comunicou o desaparecimento do bebê ao Corpo de Bombeiros. Dessa forma, as buscas começaram na noite do último sábado. Além de bombeiros, a Polícia Militar do Paraná e a Guarda Civil de Londrina participaram da operação.

O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto-Médico Legal da região. Ao G1, a tenente Luana da Silva Pereira afirmou que a identidade foi confirmada pelas roupas. O corpo estava com camiseta verde e calça preta — mesmos itens relatados pela mãe de Thiago à polícia.

Até o momento, as autoridades não divulgaram as linhas de investigação em relação ao caso.

Onde o corpo do bebê desparecido em Londrina foi encontrado?

O Corpo de Bombeiros do Paraná informou que o corpo do bebê Thiago Rocha foi encontrado no Ribeirão Três Bocas, na zona rural de Londrina. Ainda de acordo com as autoridades, o local fica a cerca de 9 quilômetros do parque onde, pelos relatos, ele foi visto pela última vez na companhia da mãe e do padrasto.