Luciano Hang publica carta a favor da democracia

O dono das lojas Havan, Luciano Hang, publicou uma carta a favor da democracia, nesta sexta-feira, 29. “Vendo alguns empresários brasileiros se manifestando, decidi lançar a minha própria”, escreveu, nas redes sociais.

“Apoio e defendo a democracia com unhas e dentes”, disse Hang. “Por isso, me tornei um ativista político, para ser mais uma voz em defesa do nosso país.”

Adiante, o empresário alfinetou os signatários de uma carta supostamente a favor da democracia. “Nunca assinaram nada contra o Mensalão, o Petrolão, as falas de censura, os escândalos de corrupção e por aí vai”, observou Hang.

Entre outros trechos do documento, Hang se manifesta contra a regulamentação da imprensa e das mídias sociais. O dono da Havan se pôs ainda a favor da propriedade privada, da redução do Estado e dos impostos.

O manifesto de Hang rivaliza com uma carta assinada por banqueiros. A papelada reúne a rubrica de tucanos, petistas, juristas e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal.

