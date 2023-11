Ludmilla esquece a letra do Hino Nacional durante apresentação no GP de Fórmula 1

A cantora Ludmilla esqueceu a letra do Hino Nacional durante a cerimônia que antecedeu o Grande Prêmio de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A cena ocorreu na tarde deste domingo, 5.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que Ludmilla cantou apenas o primeiro verso do hino: “Ouviram do Ipiranga às margens plácidas”. O restante da estrofe desaparece, ao mesmo tempo em que a cantora deixa de gesticular com a boca. Alguns segundos depois, a voz dela ressurge: “Conseguimos conquistar com braço forte”.

Hino do Brasil com Miguel Vicente no cavaquinho e na voz da cantora Ludmilla abrindo o GP de Sâo Paulo.#F1naBand pic.twitter.com/2yMkbOHor5 — Esporte Na Band (@esportenaband) November 5, 2023

As câmeras da TV Bandeirantes, que detém o direito de transmissão da Fórmula 1, tiraram o foco de Ludmilla tão logo a cantora parou de cantar o hino. A artista voltou a ser alvo das lentes apenas nas últimas estrofes.

“Falha técnica”

Mais tarde, a cantora usou as redes sociais para explicar os porquês de não ter conseguido cantar um trecho do hino.

“Gente, foi emocionante!”, celebrou Ludmilla, que foi acompanhada do jovem Miguel Vicente, no cavaquinho. “Foi muito fod*. Só teve uma falha no som, no início. Mas a gente tirou de letra. Foi top. Obrigado a todo mundo que torceu.”