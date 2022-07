Monumento foi instalado no Buraco do Lume, centro do Rio, lugar em que parlamentar costumava discursar | Foto: Reprodução/Instituto Marielle Franco

Uma estátua da ex-vereadora Marielle Franco (Psol), morta há quatro anos, será inaugurada nesta quarta-feira, 27, na Praça Mario Lago, no centro do Rio. Era neste local, conhecido como Buraco do Lume, que Marielle ia todas as sexta-feiras “prestar contas” para seus eleitores.

No monumento, de autoria do escultor e músico Edgar Duvivier, pai do humorista Gregório Duvivier, Marielle é retratada sorrindo e com o punho esquerdo cerrado e erguido para o alto, gesto que, tradicionalmente, simboliza enfrentamento e resistência. A ideia, segundo o Instituto Marielle Alves, era passar a mensagem de que luta e afeto podem andar lado a lado.

A estátua foi feita de bronze, tem tamanho real de 1,75 metro e foi instalada em cima de um caixote semelhante ao que a parlamentar usava para fazer seus discursos.

A prefeitura do Rio disponibilizou uma equipe de guardas municipais para garantir a segurança do local e cuidar da peça de bronze até o momento de sua inauguração. Além disso, o monumento contará com câmeras de vigilância contra possíveis atos de vandalismo.

O Estado do Rio de Janeiro tem quase 1,5 mil monumentos. Desse total, 90% já foram vandalizados, depredados ou destruídos. Os dados são de 2020. Marielle e o motorista Anderson Gomes foram assassinados na noite de 14 de março de 2018, em emboscada no centro do Rio.