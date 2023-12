Mãe de Jéssica apelou ao Choquei antes da morte da filha: ‘Parem’

Três dias antes de Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, cometer suicídio, a mãe da estudante, Inês Oliveira, apelou aos internautas e perfis de fofoca, como ‘Choquei’, que parassem com os ataques à filha. Inês avisou que a jovem sofria de depressão, agravada pela difamação contra ela nas redes sociais.

Segundo a mãe, Jéssica já havia tentado, por quatro vezes, tirar a própria. A mulher temia que a estudante, vítima de notícias falsas disseminadas por perfis de grande alcance, não aguentasse a pressão e apelasse para um ato drástico novamente.

A página ‘Choquei’, com 22 milhões de seguidores, divulgou montagens com conversas falsas sobre um possível flerte de Jéssica com o humorista Whindersson Nunes.

Mesmo depois de os dois negarem a veracidade da história, o perfil do influencer Raphael Sousa – conhecido por divulgar informações sem checagem –, continuou repercutindo o episódio.

“Parem de postar isso“

Em vídeo, Inês disse que, enquanto mãe, estava passando por uma situação difícil com a filha. “Porque publicaram uma mentira, uma mentira mesmo”, enfatizou, enquanto chorava.

“A minha filha sofre por uma depressão muito séria, muito grave. Então, eu vim aqui, como mãe, pedir pra vocês: pelo amor de Deus, gente, parem de postar isso”, suplicou.

Em seguida, ela informou que, este ano, a jovem estava enfrentando “um problema muito sério” por causa da depressão.

“Não é fácil chegar em casa e ver minha filha com o pescoço cortado, machucado, com os pulsos cortados, e ter que sair correndo com ela, pedindo ajuda, porque a gente não tem condições”, expôs Inês, em um ato de desespero. “A gente não é rico, depende do posto de saúde. Qualquer mãe no meu lugar estaria sofrendo muito”.

Três dias depois, na sexta-feira 22, Jéssica cometeu suicídio, em Minas Gerais.

Dono do ‘Choquei’ debochou do apelo de Jéssica

Diante da imensa repercussão das mensagens falsas envolvendo Whindersson Nunes, Jéssica Vitória escreveu, dias antes de morrer, uma mensagem pedindo para que os perfis parassem de postar informações falsas a seu respeito.

Raphael Sousa, um dos donos do Choquei, debochou do texto de Jéssica, por supostamente ser longo. “Avisa para ela que a redação do Enem já passou”, disse. “Pelo amor de Deus!”.

Raphael Souza debochou do desabafo de Jéssica | Foto: Reprodução

Depois de receber uma enxurrada de críticas na internet, Sousa apagou seu perfil.