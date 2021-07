Mapa apreende 173 mil litros de bebidas com indícios de fraude

Uma ação de fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) apreendeu 173 mil litros de bebidas com indícios de fraude em estabelecimentos produtores de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Paraíba. A ação foi realizada por auditores fiscais federais agropecuários do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (Sipov).

Em Santa Catarina, a ação foi desencadeada depois da coleta de marcas de sucos de laranja integral comercializados no Estado. “Tivemos dois casos graves em que os resultados não conformes indicaram que 30% dos açúcares presentes no suco são de origem exógena, ou seja, houve a adição de água e açúcares para aumento do volume final do produto em cerca de 30%”, explica o chefe do Sipov, Juliano Simioni.

Leia mais: “Polícia Federal apreende R$ 190 mi em fraudes no combate à pandemia”

-Publicidade-

Em São Paulo, Minas Gerais e na Paraíba a ação focou fabricantes de água de coco, néctares e sucos que comercializam tanto para as redes varejistas quanto para outras indústrias de bebidas.

Confirmados os resultados de fraude, os estabelecimentos serão autuados por adulteração de bebidas e poderão pagar multa de até R$ 117 mil por lote fraudado.