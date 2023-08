Médico suspeito de assassinato é solto pela Justiça em Teresina

A Justiça mandou soltar o médico ortopedista Albert Basílio Medeiros, preso na madrugada de quarta-feira 2. Ele foi solto depois de ter sido preso como suspeito pelo assassinato do morador de rua Francisco Eudes.

O médico foi preso em clínica ortopédica da capital piauiense e, depois de prestar depoimento no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), foi liberado pelo juiz Valdemir Ferreira Santos, da Central de Inquéritos de Teresina. O magistrado revogou a prisão do médico, que negou ter cometido o crime.

Pela nova decisão, Basílio Medeiros deve cumprir uma série de medidas cautelares e não sair de Teresina.

Abordagem à vítima e crime

No dia 24 de abril do ano passado, Francisco Eudes dos Santos Silva foi encontrado morto na Praça João Luís Ferreira, no centro de Teresina.

O médico teve seu carro arrombado, porém sem perdas de objetos no interior, segundo a polícia. Ele então teria oferecido R$ 500 pela identificação do autor e, depois de obter ajuda de um suspeito ainda não identificado, efetuou disparos contra o morador de rua.