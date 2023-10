Quem eram os médicos vítimas de atiradores na Barra da Tijuca

Três médicos ortopedistas foram assassinados na madrugada desta quinta-feira, 5, em frente a um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Um dos profissionais assassinados era Diego Ralf de Souza Bomfim, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP).

Os outros dois médicos assassinados foram Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida. Além deles e do irmão de Sâmia Bomfim, um quarto médico, Daniel Sonnewend Proença, foi ferido e está internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge. O grupo estava no Rio de Janeiro para participar de um congresso sobre ortopedia.

Leia também: “Dino determina que PF acompanhe investigações sobre morte do irmão de Sâmia”

Imagens de câmera de segurança mostram que os médicos foram alvo de criminosos que chegaram em frente ao quiosque em um carro branco. Três homens desceram do automóvel e começaram a efetuar disparos. De acordo com a polícia, foram mais de 20 tiros.

Na sequência, os três assassinos voltam ao carro branco e deixam o local. Não levaram nenhum pertence das vítimas.

Quem eram os médicos vítimas de atiradores

Marcos de Andrade Corsato

Corsato tinha 62 anos e era médico do Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT), do Hospital das Clínicas de São Paulo (HCFMUSP). Com mestrado na área pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), sua especialidade eram cirurgias de pé e de tornozelo.

Pertencia também ao corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Ele foi professor de outras duas vítimas.

Perseu Ribeiro Almeida

Almeida deixou mulher e dois filhos, de 11 e 2 anos, segundo apurou o jornal O Globo. Ele trabalhava no Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié (BA).

A família conta que era sua primeira viagem ao Rio de Janeiro. Para poder comparecer ao congresso, ele precisou trocar o seu plantão.

Diego Ralf Bonfim

Bomfim tinha 35 anos e era irmão mais velho da deputada federal Sâmia Bomfim. Era especialista em reconstrução óssea.

Junto com Perseu, fizeram residência médica no Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT) do Hospital das Clínicas de São Paulo HCFMUSP.

A deputada Sâmia Bomfim: irmão dela foi assassinado no Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

Entidade de ortopedia lamenta assassinatos

Em comunicado divulgado à imprensa, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) lamentou o ocorrido. A entidade repudiou o crime, além de prestar pesar aos familiares das vítimas. “A SBOT ressalta a sua preocupação diante de mais um caso de violência no país.”

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou, por meio de postagem no Twitter/X, que a Polícia Federal vai ajudar nas investigações dos assassinatos.

“Determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre a execução de médicos no Rio”, afirmou Dino. “Após essas providências iniciais imediatas, analisaremos juridicamente o caso. Minha solidariedade à deputada Sâmia, ao deputado Glauber e familiares.”