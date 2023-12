Mega da Virada: como apostar, conferir o sorteio e fazer o resgate do prêmio?

Que comecem as apostas. A Mega da Virada de 2023 vai oferecer R$ 570 milhões, o maior prêmio da história dos concursos promovidos pelas loterias da Caixa Econômica Federal. O sorteio será neste domingo, 31, às 20h — e as apostas podem ser feitas até três horas antes às 17h do dia.

Como jogar na Mega da Virada 2023

O jogador pode apostar quantas dezenas quiser. As apostas podem ser feitas pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo portal Loterias Caixa ou em qualquer lotérica do país. Os clientes do banco também podem fazer suas apostas pelo internet banking.

Para jogar, basta marcar de seis a 20 números dentre os 60 disponíveis nos volantes ou deixar que o sistema escolha as dezenas, por meio do recursos chamado “surpresinha”. A aposta simples, com a marcação de apenas seis dezenas, custa R$ 5, a mais barata do concurso.

Quem quiser aumentar as chances de ganhar pode marcar mais números no volante do concurso. Quanto mais dezenas escolhidas, no entanto, mais cara a aposta fica. O jogo com 20 números marcados, por exemplo, custa mais de R$ 190 mil.

Quais as chances de vencer na Mega da Virada

A probabilidade de ganhar o prêmio máximo é de uma em mais de 50 milhões | Foto: Reprodução/Freepik

Com uma aposta de seis números, por exemplo, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo é de uma em mais de 50 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. Com 20 números, as chances saltam para uma em pouco mais de 1,2 mil.

Números jogados Valor da aposta Probabilidade de acerto na Sena (prêmio máximo) Probabilidade de acerto na Quina Probabilidade de acerto na Quadra 6 R$ 5,00 uma em 50 milhões uma em 154 mil uma em 2 mil 7 R$ 35,00 uma em 7 milhões uma em 44 mil uma em 1 mil 8 R$ 140,00 uma em 1milhão uma em 17 mil uma em 539 9 R$ 420,00 uma em 595 mil uma em 7 mil uma em 312 10 R$ 1 mil uma em 238 mil uma em 3 mil uma em 195 11 R$ 2,3 mil uma em 108 mil uma em 2 mil uma em 129 12 R$ 4,6 mil uma em 54 mil uma em 1 mil uma em 90 13 R$ 8,5 mil uma em 29 mil uma em 828 uma em 65 14 R$ 15 mil uma em 16 mil uma em 544 uma em 48 15 R$ 25 mil uma em 10 mil uma em 370 uma em 37 16 R$ 40 mil uma em 6 mil uma em 260 uma em 29 17 R$ 61 mil uma em 4 mil uma em 188 uma em 23 18 R$ 92 mil uma em 2 mil uma em 139 uma em 19 19 R$ 135 mil uma em 1 mil uma em 105 uma em 16 20 R$ 193 mil uma em 1 mil uma em 81 uma em 13 Probabilidades de levar a Mega da Virada 2023 | Foto: Reprodução/Caixa Econômica Federal

A Mega da Virada não acumula, diferentemente da Mega-Sena convencial. Isso significa que o prêmio é pago mesmo que nenhum vencedor acerte as seis dezenas. Portanto, caso não haja nenhum ganhador na primeira faixa (de seis dezenas), o valor passa para os ganhadores da segunda, e assim por diante.

Primeira faixa – seis acertos (sena). Sem apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números;

Segunda faixa – cinco acertos (quina). Sem apostas premiadas com seis e cinco números, o prêmio será rateado entre os acertadores de quatro números;

Terceira faixa – quatro acertos (quadra). Sem apostas premiadas em quaisquer faixas de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.​​​

O valor de R$ 570 milhões vem de acumulados em prêmios regulares durante o ano de 2023, sobretudo a arrecadação das vendas de bilhetes do próprio sorteio.

Como acompanhar o sorteio?

O sorteio da Mega da Virada de 2023 será realizado em São Paulo, diretamente do “Espaço da Sorte”, na Avenida Paulista. Os apostadores poderão acompanhar a transmissão do sorteio ao vivo, por meio do YouTube do Facebook da Caixa.

Os dados de sorteio também disponíveis no site da Caixa depois da realização do concurso.

Como resgatar o prêmio?

O sortudo poderá receber o prêmio nas agências do banco público. Os valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis depois de o ganhador se apresentar em uma agência.

Os documentos necessários são:

bilhete premiado ou o comprovante da aposta;

documento pessoal com foto (como RG ou CNH, por exemplo); e

CPF.

A Caixa lembra que, se o bilhete foi emitido na lotérica, é importante que o ganhador se identifique no verso do bilhete premiado antes mesmo de sair de casa. As informações necessárias são: nome completo, número do documento de identificação e CPF. Dessa forma, diz a instituição, o apostador garante que ninguém mais retire o prêmio.

O ganhador tem até 90 dias corridos, a partir da data do sorteio, para resgatar a premiação. Passado o período, o prêmio prescreve — e o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

No caso de prêmios de até R$ 2,1 mil, como em outros concursos, os valores podem ser recebidos nas casas lotéricas.

